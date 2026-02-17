stroncato da un malore a 53 anni scandiano piange luca corradini per anni volontario della cri

Luca Corradini è morto improvvisamente a 53 anni a causa di un infarto fulminante, mentre si trovava a casa a Scandiano. La sua scomparsa ha lasciato la comunità sgomenta, perché era molto conosciuto per il suo impegno come volontario della Cri. Corradini aveva dedicato molti anni al servizio della comunità, aiutando in diverse iniziative di soccorso.

Un malore improvviso, causato da un probabile infarto fulminante, ha stroncato la notte scorsa il 53enne Luca Corradini. Luca era molto conosciuto e stimato in paese, dove abitava in via Venturi 22, assieme alla madre Maria. è stata la stessa mamma ad accorgersi ieri mattina che qualcosa non andava. La donna ha prontamente allertato l’ambulanza. Un copione già tristemente visto con i soccorsi del 118 che arrivati all’abitazione, hanno praticato tutte le manovre di rianimazione previste in questi casi. Tutto purtroppo è stato inutile. Luca Corradini aveva iniziato a militare nella locale Croce Rossa come obiettore di coscienza, proseguendo nella solerte opere di volontario con grande passione, fino a ricoprire il grado di vice ispettore del soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A 59 anni, Carmine Forino è stato colto da un malore improvviso durante il sonno, causando la sua scomparsa.

Lutto nel mondo dello sport a Porto Recanati per la scomparsa di Diego Ruspantini, ex portiere di 46 anni.

