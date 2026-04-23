Miami Vice | il titolo del reboot con Michael B Jordan conferma il ritorno alle origini

Il reboot di Miami Vice con Michael B. Jordan ha annunciato il ritorno alle atmosfere originali della serie televisiva, con l’attore protagonista che interpreterà un agente di polizia. Accanto a lui, un collega sarà interpretato da Austin Butler. La produzione ha confermato che il progetto intende riprendere gli aspetti classici della serie, senza rivelare ulteriori dettagli sulla trama o sul cast completo. La notizia ha suscitato interesse tra i fan della serie originale.

Laa star di Creed e il collega Austin Butleer si caleranno nei panni degli agenti di polizia Sonny Crockett e Rico Tubbs nella Miami degli anni '80, come promette il titolo ufficiale del reboot Il titolo ufficiale del reboot di Miami Vice, Miami Vice '85, ci riporta direttamente alle origini del franchise, affondando le radici nella serie originale sull'onda dell'effetto nostalgia. Nello svelare il titolo del film in arrivo, Variety ha ufficializzato l'ingaggio del protagonisti, Michael B. Jordan e Austin Butler, che si caleranno nei panni dei detective sotto copertura, Sonny Crockett e Rico Tubbs, impegnati nella lotta contro il crimine a Miami.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Austin Butler e Michael B. Jordan saranno ufficialmente i protagonisti di Miami Vice ‘85 di Joseph Kosinski. In uscita il 6 agosto 2027. - facebook.com facebook