Dove Cameron rivela di soffrire della sindrome dell’impostore, una condizione che le rende difficile accettare i successi che ottiene, spiegando di sentirsi spesso come se non meritasse i riconoscimenti. La cantante e attrice americana, nota anche per il suo legame con il frontman dei Måneskin Damiano David, ha condiviso questa esperienza durante una puntata del podcast Call Her Daddy, aggiungendo che questa sensazione le crea un costante senso di insicurezza.

Dove Cameron e la confessione: «A volte la sindrome dell’impostore prende il sopravvento» Come ha confermato l'attrice e cantante americana Dove Cameron, 30 anni, ai microfoni di Call Her Daddy, «faccio fatica ad accogliere quello che so che in realtà mi spetta». Quindi ha aggiunto: «A volte mi sento come se non meritassi ancora un posto al tavolo. Mi convinco da sola di non meritarmelo ed ecco che la sindrome dell’impostore prende il sopravvento. Mi chiedo se ciò che ho ottenuto lo merito davvero, se sono realmente brava in quello che faccio. Quando avevo vent’anni, era tutto un autosabotaggio: dubbi continui, incapacità di riconoscermi, un continuo nascondermi, perché non mi davo valore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dove Cameron: «Ho la sindrome dell'impostore. Faccio fatica ad accettare quello che so che in realtà mi spetta». Di che cosa si tratta esattamente?

