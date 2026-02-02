Bambino solo in strada di notte arrivano i carabinieri | padre arrestato con una serra di marijuana in casa

Un bambino di dieci anni ha chiamato i carabinieri nella notte di sabato, spaventato e in lacrime. Quando i militari sono arrivati, hanno trovato il ragazzino solo in strada e hanno subito avviato le indagini. In casa, hanno scoperto una serra di marijuana e hanno arrestato il padre, residente a Cermenate. L’uomo ora si trova in manette, mentre il bambino è stato preso in custodia.

L'allarme al 112 nella serata di sabato 31 gennaio. Il bambino trovato solo in strada e messo al sicuro dai carabinieri. In casa del padre una serra di marijuana, droga e contanti: scatta l'arresto La richiesta d'aiuto di un bambino di dieci anni, spaventato e in lacrime, ha portato nella serata di sabato 31 gennaio a un intervento dei carabinieri che si è concluso con l'arresto del padre, residente a Cermenate. Erano circa le 22.45 di sabato 31 gennaio quando in una strada del paese è scattato l'allarme: il minore si trovava a casa del genitore, dove avrebbe dovuto trascorrere il fine settimana secondo gli accordi tra i genitori separati.

