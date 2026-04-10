Stasera, nel municipio di Cazzago Brabbia, si terrà una cerimonia alle 20:45 per ricordare la tragedia avvenuta nel 1968. L'evento è stato organizzato per riaccendere la memoria di quel momento storico, coinvolgendo la comunità locale. La serata si svolge nella Sala Consiliare, che diventerà il luogo centrale di un appuntamento dedicato alla riflessione e al ricordo collettivo.

Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, la Sala Consiliare del Municipio di Cazzago Brabbia si trasformerà nel luogo della memoria collettiva per le ore 20:45. Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi presenteranno il volume che ricostruisce i momenti drammatici legati al disastro aereo avvenuto il 2 agosto 1968 presso il Monte San Giacomo, nel Cuirone di Vergiate. L’evento, organizzato dalla Biblioteca comunale L. Stadera insieme al Gruppo Volontari, mira a riportare alla luce una ferita storica che colpì duramente l’area di Malpensa e l’intera provincia, essendo stato il secondo sinistro aereo più rilevante registrato nelle vicinanze dello scalo. Un ponte tra ricerca storica e identità del Varesotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia del 1968: il nuovo libro che riaccende la memoria a Cazzago

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Memoria e tragedia a Cazzago Brabbia: una serata per non dimenticare il disastro del Monte San GiacomoVenerdì 10 aprile la presentazione del libro di Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi sulle ore drammatiche del 1968. Fu il secondo incidente aereo più grave nell'area di Malpensa ... varesenews.it

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