Metrobus nuove modifiche alla viabilità | ecco come cambia la circolazione e dove

Il Comune di Perugia ha deciso di modificare temporaneamente la viabilità a causa dei lavori per il Metrobus, che proseguono senza sosta. Dal 25 febbraio al 30 maggio 2026, le strade Settevalli, Ponte e la rotatoria Pasquale Solinas subiranno cambiamenti nei percorsi e nelle fermate. La nuova ordinanza n. 280 del 19 febbraio ha introdotto deviazioni e restrizioni per facilitare la fase di costruzione. La circolazione si adatta così alle esigenze di lavoro, creando disagi e cambiamenti per gli automobilisti che transitano in zona.

L'ordinanza sarà in vigore dal 25 febbraio al 30 maggio presso la rotatoria Solinas, via Settevalli e Ponte della Pietra San Vetturino Con ordinanza n. 280 del 19 febbraio 2026 il Comune di Perugia ha disposto modifichetemporanee alla circolazione veicolare dal 25 febbraio al 30 maggio 2026 presso la rotatoria Pasquale Solinas, strada Settevalli e strada Ponte della Pietra San Vetturino, necessarie per consentire l'avanzamento delle opere in condizioni di sicurezza. Presso la strada Ponte della Pietra San Vetturino previsto il restringimento della carreggiata tra la rotatoria e il fronte opposto all'accesso delcomplesso parrocchiale, l'istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra l'accesso al complesso parrocchiale e Strada Settevalli.