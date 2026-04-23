Troppo vecchie e senza ricambi Atac sostituisce le colonnine d' emergenza delle metro

Le autorità hanno deciso di sostituire le colonnine d'emergenza nelle stazioni della metropolitana, poiché molte risultano obsolete e prive di ricambi. Questi dispositivi sono fondamentali per chiedere aiuto in situazioni di emergenza e devono essere sempre funzionanti. La decisione mira a garantire che siano in condizioni ottimali, affrontando il problema delle attrezzature ormai vetuste. La sostituzione riguarda le colonnine considerate non più operative o fuori uso.

Sono strumenti indispensabili per chiedere aiuto. Per questo, è necessario che siano funzionanti e in perfette condizioni. Atac ha pubblicato la gara per sostituire 138 colonnine sos attualmente presenti nelle metro A, B e B1 di Roma.Colonnine troppo vecchieLa municipalizzata dei trasporti ha.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Consegne online direttamente in metro, Atac rinnova la gestione dei locker nelle stazioniIn una vita sempre più frenetica anche ricevere un prodotto ordinato online può diventare un problema. Spavento a Roma in metro, donna riversa a terra priva di sensi: salvata da polizia e personale ATACUna donna è stata soccorsa d’urgenza a Roma dopo essere stata colta da malore sulla banchina della linea B della metropolitana Termini. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Osservatorio mondo: le notizie in breve; Georges Méliès, ritrovato in un vecchio baule un film perduto del pioniere del cinema francese; Inaugurato anno accademico Georgofili:Il momento difficile ma si deve seguire la scienza; Accademia dei Georgofili, inaugurato il 273° anno accademico. «Paghiamo troppo, in strutture vecchie e senza acqua calda. Così perdiamo ragazzi». L'allarme delle palestreTREVISO - «Cerchiamo di tenere i ragazzi lontani dalle piazze, facendoli cresce anche con lo sport. E il comune cosa fa? Alza le quote delle palestre mettendo in difficoltà le associazioni». Non ci ... ilgazzettino.it Recuperato un modello solido , Ford Gulf Gr8, le decal le ho dovute rifare , troppo vecchie le originali - facebook.com facebook