Metro per la linea 2 il campo è largo fino al Politecnico di Torino
Ieri pomeriggio, presso il salone della parrocchia 'Resurrezione del Signore' in via Monte Rosa 150, si è tenuto un incontro legato ai lavori sulla linea 2 della metropolitana di Torino. La discussione ha riguardato in particolare l’ampliamento del cantiere fino al Politecnico, coinvolgendo il quartiere di Barriera di Milano. Lo storico quartiere, spesso al centro di discussioni politiche, continua a essere un punto focale nelle questioni legate alle opere pubbliche in città.
Da Barriera di Milano - storico quartiere di Torino, spesso strumentalizzato politicamente, da una parte o dall'altra, per portare avanti le battaglie dei partiti - ieri pomeriggio, 23 aprile, dal salone della parrocchia 'Resurrezione del Signore', in via Monte Rosa 150, è arrivata un'indicazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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