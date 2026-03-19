A Roma, il campo largo si presenta unito e compatto in vista del referendum sulla separazione delle carriere. Nel capoluogo, tutti i rappresentanti di questa coalizione hanno deciso di sostenere il No. Nessuna variazione di posizione tra i membri e nessuna eccezione alla linea comune. La consultazione si terrà questo fine settimana e il fronte del No appare deciso.

Non ci sono eccezioni. In Campidoglio il campo largo è compatto e questo fine settimana, al referendum sulla separazione delle carriere, voterà No. La linea di Goffredo Bettini, ideologo del Pd, soprattutto a Roma, ha attecchito a Palazzo Senatorio. La pensano tutti come lui: merito a parte, è tempo di dare una spallata a Giorgia Meloni. Il sindaco Roberto Gualtieri lo ha ribadito ieri in piazza del Popolo, dove ha raggiunto Elly Schlein, Giuseppe Conte e gli altri leader del campo largo, per invitare i romani a fare altrettanto e votare No. Con la fascia tricolore indosso ha arringato i presenti: “Dobbiamo difendere con le unghie e con i denti l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dalla politica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Linea Bettini: nella capitale il campo largo è tutto per il No

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