Meteo ultimo colpo di coda freddo?

Secondo le previsioni di MeteoLive, tra il 28 aprile e il Ponte del Primo Maggio si prevede una fase di instabilità su molte aree del Paese. Le condizioni meteo saranno influenzate da correnti nord-orientali provenienti dall’Artico, portando un nuovo episodio di maltempo e temperature in calo. Questa ondata di freddo rappresenta l’ultimo episodio di un possibile cambiamento climatico stagionale.

Secondo MeteoLive, il 28 aprile e il Ponte del Primo Maggio, il nostro Paese vivrà nuovamente una fase instabile su diverse regioni, retaggio delle correnti nord-orientali in discesa dall’Artico. Si tratterà di un’instabilità non organizzata, con temporali sparsi e rovesci pomeridiani più probabili sulle aree interne e montuose, sul nord-est e lungo il medio Adriatico. Le temperature oscilleranno su valori leggermente inferiori alla media, con aria fresca che manterrà un tono primaverile vivace ma non freddo. A partire dal Primo Maggio ancora tempo instabile a tratti con situazioni temporalesche sparse ma in un contesto anche favorevoli a diversi momenti soleggiati.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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