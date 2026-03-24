Meteo il colpo di coda dell' inverno | freddo temporali e nevicate anche a bassa quota

“L’ingresso dell’aria fredda si farà sentire con un brusco abbassamento delle temperature massime, che sulla Romagna non supereranno i 79°C," Colpo di coda invernale in vista nel Corlivese. “Da mercoledì sera irrompe un fronte artico con maltempo, neve fino a bassa quota e un sensibile abbassamento delle temperature”, annuncia Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Prima del cambiamento atmosferico, spiega il meteorologo, “le condizioni sulla nostra regione si manterranno stabili e soleggiate fino a martedì, con clima fresco al primo mattino e mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 1921°C”. Poi la svolta: “Entro la sera di mercoledì un fronte freddo in discesa dalle latitudini artiche raggiungerà l’Emilia Romagna, con l’arrivo delle prime piogge e rovesci”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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