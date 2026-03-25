Un fronte di aria fredda sta raggiungendo l’Italia, portando con sé neve fino in collina e un calo delle temperature inaspettato per la fine di marzo. Le previsioni indicano vento forte e condizioni di maltempo in diverse zone del paese, mentre la primavera sembra ancora lontana dal prendere il sopravvento. La situazione meteorologica resta instabile, con un improvviso ritorno delle temperature invernali.

La primavera resta sospesa, quasi un’illusione. L’Italia si prepara a fare i conti con un improvviso ritorno dell’inverno, con neve fino in collina e un crollo netto delle temperature proprio a fine marzo. La giornata di mercoledì 25 marzo segna uno spartiacque: dalle prime ore miti e quasi primaverili si passerà, nel giro di poche ore, a condizioni tipicamente invernali. Illusione di primavera prima del ribaltone. Nella prima parte della giornata il tempo regalerà una parentesi ingannevole. I venti di Libeccio porteranno aria più mite su Liguria, Toscana e Lazio, mentre il fenomeno del Garbino farà schizzare le temperature anche oltre i 20°C su Bologna e gran parte della Pianura Padana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo, colpo di coda dell’inverno: freddo, vento e neve. Ecco dove, le previsioni

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