Svolta meteo in arrivo | l’anticiclone cambia rotta all’Europa

L’anticiclone sta spostando la sua rotta sull’Europa, causando un cambiamento nel clima. Dopo settimane di pioggia e freddo, il tempo si stabilizza e le temperature aumentano. Tuttavia, i meteorologi prevedono ancora alcuni sbalzi di vento e pioggia a fine mese. La nuova configurazione atmosferica influenzerà diverse zone del continente, portando giornate più soleggiate e temperature più miti. La situazione resta in evoluzione e monitorata attentamente.

Roma - Dopo settimane dominate dalle perturbazioni atlantiche, i modelli annunciano una fase più stabile con temperature in rialzo, ma non mancheranno nuovi passaggi dinamici a fine periodo. Le ultime proiezioni a lungo termine indicano un cambio significativo nella circolazione atmosferica europea. Il flusso atlantico, che per settimane ha pilotato una sequenza quasi continua di perturbazioni verso l'Europa occidentale e il Mediterraneo, tende ora a rialzarsi di latitudine, favorendo condizioni più stabili sulle aree centro-meridionali del continente. Il segnale più evidente è l'espansione del promontorio subtropicale, finora compresso, verso l'Europa centrale.