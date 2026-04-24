L’alta pressione si mantiene sull’Europa occidentale, mantenendo condizioni di stabilità nella regione. Tuttavia, l’Italia si trova ancora sotto l’influenza di correnti che influenzano il clima locale. La situazione meteorologica attuale potrebbe subire modifiche dopo il 4 maggio, con cambiamenti che potrebbero portare a nuove condizioni atmosferiche. Gli esperti monitorano attentamente gli sviluppi, anche se al momento non ci sono previsioni definitive.

Roma - L’alta pressione resiste sull’Europa occidentale, ma l’Italia resta esposta a correnti instabili: tra Primo Maggio e inizio mese possibile aumento delle piogge La situazione meteo sull’Italia continua a essere condizionata da una configurazione definita “bloccata”, con l’anticiclone posizionato tra Europa occidentale e Oceano Atlantico. Questo assetto lascia la Penisola sul suo bordo orientale, esponendola al passaggio di correnti più fresche provenienti da nord, responsabili di una persistente instabilità. Nei prossimi giorni e fino al periodo del Primo Maggio, questa dinamica dovrebbe mantenersi pressoché invariata. Il risultato sarà un’alternanza tra fasi soleggiate e asciutte, legate a temporanei rinforzi dell’alta pressione, e momenti più instabili, caratterizzati da nubi e precipitazioni, soprattutto nelle ore pomeridiane.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, scenario bloccato ma cambia tutto: possibile svolta dopo il 4 maggio

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