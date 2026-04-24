Meteo Italia nel weekend cambia tutto! Ondate pesantissime | le zone colpite

Nel fine settimana del 25 aprile, il clima in Italia subirà un cambiamento rilevante, con un aumento netto delle temperature in molte regioni. Sono previste ondate di calore improvvise e intense, che interesseranno diverse zone del paese. Le condizioni meteo cambieranno drasticamente rispetto ai giorni precedenti, portando sia giornate più calde che variazioni nelle condizioni atmosferiche in varie aree.

Il fine settimana del 25 aprile si apre all’insegna di una svolta climatica significativa, con un deciso aumento delle temperature su gran parte del Paese. L’espansione dell’ anticiclone dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale garantirà condizioni di stabilità diffusa, accompagnate da cieli prevalentemente sereni e da un clima tipicamente primaverile avanzato, se non già estivo. Le massime toccheranno valori particolarmente elevati per il periodo, arrivando fino a 26-28 gradi soprattutto sulla Val Padana e nelle aree interne della Sardegna. Un quadro meteorologico che conferma una tendenza ormai evidente: l’anticipo del caldo rispetto alla media stagionale, con effetti percepibili già negli ultimi giorni di aprile.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meteo Italia, nel weekend cambia tutto! Ondate pesantissime: le zone colpite Notizie correlate Allerta meteo, weekend da incubo: “Forti temporali e raffiche di vento”. Le zone colpiteLa giornata di venerdì 6 febbraio si apre nel Lazio sotto il segno del maltempo, con condizioni meteorologiche che destano particolare attenzione su... Meteo, temporali e grandine sull’Italia: poi cambia tutto nel weekendRoma - Correnti fredde artiche mantengono condizioni instabili fino a giovedì con fenomeni anche intensi, prima di un graduale ritorno del bel tempo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Meteo Italia - Weekend del 25 aprile della Liberazione. La previsione (quasi) definitiva; Meteo Prossime Ore: avanza l'Alta Pressione, ma fino a Venerdì ancora rovesci e temporali al Sud; Anticipo d’estate in Italia, sole e 28°C nel weekend: poi il ribaltone meteo; Sole e pomeriggi quasi estivi. Nuovo crollo delle temperature la prossima settimana. Meteo – Weekend di generale stabilità e bel tempo, ma attenzione a qualche temporale in arrivo: ecco quando e doveMeteo - Stabilità e bel tempo confermati per il Weekend con temperature in graduale, ma costante aumento. Attenzione però a qualche temporale, i dettagli ... centrometeoitaliano.it Meteo – Weekend del 25 Aprile di stampo primaverile in Italia, atteso tanto sole e temperature in aumentoMeteo - Weekend del 25 Aprile all'insegna del bel tempo con cieli per lo più soleggiati in Italia e clima nuovamente primaverile ... centrometeoitaliano.it meteo.it. . Dal sole in Italia ai tornado negli Stati Uniti: il nostro TG Meteo di venerdì 24 aprile - facebook.com facebook