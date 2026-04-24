Meteo Gargano | le previsioni del weekend dell’anniversario della Liberazione

Per il fine settimana dell’anniversario della Liberazione, le previsioni meteo per il Gargano indicano un aumento delle temperature massime venerdì 24 aprile, mentre le temperature minime rimangono basse. Le condizioni climatiche sono caratterizzate da un clima fresco e stabile, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti. Nessuna precipitazione è prevista e il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso durante tutto il fine settimana.

Venerdì 24 aprile: massime in risalita, minime sempre basse. Venti da N, sereno. Sabato 25 aprile: cielo sereno, temperature in risalita: massime fino a 22 gradi Domenica 26 aprile: massime fino a 25 gradi, cielo sereno. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Meteo Gargano: le previsioni del weekend dell’anniversario della Liberazione Notizie correlate Leggi anche: Meteo Gargano, le previsioni dell’ultimo weekend di marzo Leggi anche: Meteo Gargano, le previsioni del weekend 13-15 marzo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meteo Puglia, strascichi di maltempo su Gargano e Tavoliere; Annuvolamenti con possibili piogge in movimento dal Gargano alla Bat fino al Barese; Ancora pioggia e temporali sul Foggiano: scattano altre 12 ore di allerta meteo - FoggiaToday; Settimana in partenza fresca e instabile con rovesci e temporali. METEO GARGANO Meteo Puglia, strascichi di maltempo su Gargano e TavoliereSecondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, persistono fenomeni di maltempo sul Gargano, sul Tavoliere e localmente sulla Terra di Bari ... statoquotidiano.it METEO GARGANO Meteo Gargano, torna la variabilità: inizio settimana tra schiarite e piogge deboliLa Puglia si prepara a vivere un inizio di settimana caratterizzato da una graduale stabilizzazione atmosferica ... statoquotidiano.it BUON MARTEDI' QUESTO IL METEO DI OGGI SULLA PUGLIA instabilità. SU GARGANO, TAVOLIERE E TERRA DI BARI rovesci e isolati temporali caratterizzeranno gran parte della giornata. SU SUB-APPENNINO DAUNO E ALTOPIANO DELLE MURGE mo - facebook.com facebook