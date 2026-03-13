Le previsioni del meteo nel Gargano indicano che venerdì 13 marzo le temperature massime diminuiranno leggermente, mentre le minime rimarranno stabili. Il fine settimana 13-15 marzo si manterrà con queste caratteristiche, senza variazioni significative nelle condizioni del tempo. Le temperature saranno in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, e le minime resteranno praticamente invariate.

Venerdì 13 marzo: massime in leggero calo, minime costanti. Probabile pioggia nel primo pomeriggio. Sabato 14 marzo: parzialmente nuvoloso, massime fino a 15 gradi. Domenica 15 marzo: ventilazione in probabile aumento dal tardo pomeriggio con possibilità di brevi rovesci. Temperature costanti. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo Gargano, le previsioni del weekend 13-15 marzo

Articoli correlati

Meteo del weekend 14-15 marzo: nubi basse e possibili rovesci a Torino e in Piemonte, le previsioniUn'instabilità che, tra la notte di giovedì e venerdì 13 marzo, porterà pioggia nella notte soprattutto nelle zone orientali del Piemonte, con rapide...

Meteo del weekend 13-15 marzo: arriva tanta pioggia e torna la neveIl fine settimana del 13, 14 e 15 marzo sarà segnato dal passaggio di una perturbazione atlantica che interromperà la stabilità iniziale, portando...

Contenuti utili per approfondire Meteo Gargano

Temi più discussi: Meteo Gargano: nuvole e piogge deboli oggi, poi torna il sole su tutta la regione; Terremoto in provincia di Foggia, in Puglia, a Vico Del Gargano. Magnitudo 3.2. Ecco qui i dettagli; Terremoto PUGLIA, scossa di magnitudo 3.2 a Vico del Gargano, tutti i dettagli; Meteo Puglia: nuvole in attenuazione e ritorno del sole, weekend stabile su tutta la regione.

PREVISIONI Meteo Gargano, weekend stabile e soleggiato: nubi sparse e mare poco mossoUn campo di alta pressione domina il promontorio del Gargano e garantirà un fine settimana all’insegna della stabilità atmosferica. statoquotidiano.it

Meteo Gargano: nuvole e piogge deboli oggi, poi torna il sole su tutta la regioneMeteo Puglia: nuvole e piogge deboli oggi, poi torna il sole su tutta la regione PUGLIA – Giornata ancora instabile oggi, lunedì 9 marzo, sulla Puglia, ma con un miglioramento progressivo nelle ore se ... statoquotidiano.it

Meteo Gargano: nuvole e piogge deboli oggi, poi torna il sole su tutta la regione #meteogargano #gargano #previsionimeteo - facebook.com facebook