Tra il 25 aprile e il Primo maggio, il territorio italiano si trova ad affrontare condizioni meteorologiche imprevedibili con un mix di alta pressione instabile e correnti fredde provenienti dal Nord Europa. Le previsioni indicano una situazione di caos climatico, con variazioni rapide nel tempo e possibili fenomeni meteorologici intensi. Le regioni si preparano a fronteggiare questa fase, caratterizzata da cambiamenti improvvisi e condizioni atmosferiche che si discostano dalle consuete tendenze primaverili.

Roma - Alta pressione instabile e correnti fredde dal Nord Europa ridisegnano lo scenario atmosferico, tra piogge diffuse, temperature altalenanti e fasi di temporanea stabilità Le proiezioni meteo per la fase compresa tra il 25 aprile e il Ponte del 1° maggio delineano uno scenario tutt’altro che lineare. I principali modelli previsionali indicano una possibile configurazione di blocco atmosferico, con l’anticiclone proiettato verso il Nord Atlantico e una conseguente discesa di aria fredda verso l’Europa centrale, dove le temperature potrebbero scendere al di sotto delle medie stagionali. Questa dinamica rischia di influenzare anche l’Italia, in particolare nella settimana tra il 20 e il 27 aprile, quando si potrebbe assistere a un aumento della instabilità accompagnato da un calo termico dopo la fase più mite dei giorni precedenti.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo shock tra 25 aprile e Primo Maggio: Italia nel caos climatico

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