Meteo | domenica con 25-26° gradi anche a Firenze Ma da lunedì peggiora Sole e caldo dal 25 aprile

Oggi, domenica 19 aprile 2026, il cielo è sereno e le temperature raggiungono i 25-26 gradi anche nelle città più calde. La giornata si presenta soleggiata e calda, con condizioni stabili su tutto il territorio. Tuttavia, le previsioni indicano un cambiamento del tempo a partire da lunedì, con un peggioramento delle condizioni atmosferiche. La lunga fase di sole e caldo continuerà fino al 25 aprile, quando si prevede un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature.

ROMA – La giornata di oggi, domenica 19 aprile 2026, è all’insegna della stabilità atmosferica e, soprattutto, del caldo, con valori termici che si spingeranno ben oltre le medie climatiche del periodo. Sembrerà già di essere a giugno in molte città; anche questo è uno dei tanti segnali di un cambiamento climatico ormai in atto che stravolge tutte le stagioni dell’anno. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la stabilità atmosferica grazie alla protezione dell’alta pressione; oltre al sole, a far notizia saranno le temperature che si manterranno su valori più tipici dell’avvio di giugno e che regaleranno un clima ideale per chi deciderà di trascorrere del tempo all’aria aperta.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Meteo: domenica con 25-26° gradi anche a Firenze. Ma da lunedì peggiora. Sole e caldo dal 25 aprile Notizie correlate Meteo: altre 48 ore di neve e pioggia sull’Italia, poi l’atteso ribaltone di Pasqua con sole e caldo fino a 25 gradiAltro che “aprile dolce dormire” come recita un vecchio adagio che, di norma, si ripete in primavera. Leggi anche: Meteo, settimana pazza da lunedì: pioggia, sole e poi temporali sul 25 aprile Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Meteo Nord-Italia. Weekend con 25°C, ma qualche temporale in arrivo domenica; Meteo: 25 Aprile con il sole, poi temporali in agguato; Fine settimana soleggiato e molto mite. Da lunedì forte calo della temperatura e pioggia; Domenica instabile, temporali forti in Emilia Romagna (non al mare). La tendenza fino al 25 aprile. Meteo, domenica 19 aprile con temporali al Nord e sole al Centro-sudDopo diversi giorni con temperature quasi estive, si profila una fase più instabile e fresca con un calo termico. La tendenza meteo dal 20 aprile ... meteo.it Meteo: Pasqua con tanto sole e caldo anomalo! Picchi vicini ai 25 gradiL'alta pressione assicura una Pasqua (domenica 5 aprile) soleggiata e calda, con valori compresi tra 18 e 24 gradi e picchi anche superiori. meteo.it Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it - facebook.com facebook Meteo weekend quasi estivo, picchi fino a 28°C: poi cambia tutto x.com