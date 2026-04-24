Metalcoat e Matteo Trombetta Cappellani promuovono un asse industriale tra Ascoli Piceno e Bergamo

Metalcoat e Matteo Trombetta Cappellani stanno lavorando per sviluppare un collegamento industriale tra le province di Ascoli Piceno e Bergamo. L'obiettivo è favorire la collaborazione tra le due aree, creando opportunità di scambio e valorizzando le aziende locali. La partnership mira a rafforzare le relazioni tra i territori e a sostenere le eccellenze produttive di entrambi i contesti.

Bergamo. Rafforzare il dialogo tra territori, creare sinergie industriali e valorizzare le eccellenze produttive: sono questi gli obiettivi alla base della visione di Metalcoat e Matteo Trombetta Cappellani, che li rende promotori attivi di un asse industriale tra Ascoli Piceno e Bergamo. L’occasione è rappresentata dalla visita formativa e istituzionale Leadership e innovazione, organizzata da Confindustria Ascoli Piceno nelle giornate del 23 e 24 aprile 2026, che ha visto una delegazione di imprenditori marchigiani in visita a Bergamo per un momento di confronto e networking. In questo contesto, Metalcoat, realtà con sede produttiva ad Ascoli Piceno e sede commerciale a Bergamo, ha accolto i partecipanti presso la propria sede bergamasca, aprendo le porte a un’esperienza che ha unito industria, innovazione e cultura.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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