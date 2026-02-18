Ascoli Piceno | più agenti con taser approvato potenziamento tra dibattiti in consiglio Formazione estesa a 15 unità

A Ascoli Piceno, il Comune ha deciso di aumentare del 50% il numero di agenti della Polizia Locale formati all’uso del taser, provocando un acceso dibattito in Consiglio Comunale. La decisione arriva dopo che si sono verificati alcuni episodi di tensione nelle vie centrali della città. Ora, quindici agenti saranno addestrati per usare questo strumento, puntando a migliorare la gestione delle situazioni di emergenza.

