A Ascoli, MetalCoat ha creato la sua nuova divisione Building, coinvolgendo il sito produttivo locale. La decisione deriva dalla crescente domanda di materiali edilizi di qualità e sostenibili. La divisione si concentrerà sulla produzione di rivestimenti e finiture per il settore edilizio, offrendo supporto a progettisti e imprese. In questo modo, l’azienda intende rafforzare la propria presenza nel mercato delle costruzioni e migliorare l’efficienza delle forniture. La nuova unità mira a rispondere alle esigenze di un settore in rapido sviluppo.

Il sito produttivo di Ascoli sarà coinvolto nel progetto della divisione Building di MetalCoat. Si tratta di una nuova unità interna dedicata al settore dell’edilizia e dell’architettura, pensata per affiancare progettisti, imprese e general contractor nello sviluppo di soluzioni concrete, affidabili e sostenibili. La divisione Building nasce per rispondere in modo strutturato alle nuove esigenze del mercato delle costruzioni – maggiore sostenibilità, sicurezza, conformità normativa, durabilità nel tempo e qualità estetica – con una visione che integra competenze industriali, conoscenza dei materiali e supporto progettuale, superando logiche consolidate che oggi mostrano limiti evidenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascoli al centro. MetalCoat, nasce la divisione building

