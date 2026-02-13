Intelligenza artificiale il 65% degli investimenti globali si concentra in 10 città
Nel 2026, il 65% degli investimenti mondiali in intelligenza artificiale si concentra in dieci città, causando un divario tra le principali aree di sviluppo e le altre regioni. Questi centri diventano punti di riferimento per investimenti, risorse e talenti, attirando sempre più capitale e aziende del settore. La crescita dell’AI si riduce così a poche zone, lasciando indietro molte aree meno sviluppate.
Nel 2026 l’Intelligenza Artificiale non cresce in modo diffuso: si concentra. I dati sui flussi globali di venture capital mostrano che oltre il 65% degli investimenti privati in AI confluisce in appena dieci città, trasformate in poli di attrazione per capitale, competenze e infrastrutture. Non è un’anomalia, ma la conseguenza naturale di una tecnologia che premia la densità e penalizza la dispersione. Perché l’AI premia la densità e non la diffusione. Le grandi transizioni tecnologiche seguono una regola ricorrente: l’innovazione cresce più velocemente dove esistono prossimità fisica e interconnessione continua. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
