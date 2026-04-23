Meta | sorveglianza occulta per addestrare l’IA che licenzierà i dipendenti

Meta ha annunciato che eliminerà circa il 10% del personale a livello globale a partire dal primo del mese. Nel frattempo, è stato riferito che l'azienda utilizza un software di sorveglianza nascosto per monitorare i dipendenti negli Stati Uniti, con l’obiettivo di raccogliere dati necessari all’addestramento di intelligenze artificiali destinate a sostituire alcuni ruoli umani. La notizia ha suscitato attenzione sull’uso della sorveglianza sul posto di lavoro.

? Cosa sapere Meta taglierà il 10% del personale globale a partire dal primo del mese.. Il software monitora i dipendenti USA per addestrare agenti IA sostitutivi.. Il prossimo mese, a partire dal primo giorno del calendario, Meta procederà con il taglio del 10% della sua forza lavoro globale, mentre i dipendenti negli Stati Uniti scoprono di alimentare tramite i propri computer l’addestramento di sistemi artificiali destinati a sostituirli. Un documento interno, denominato Model Capability Initiative, rivela che l’azienda ha implementato un software sui dispositivi dei lavoratori statunitensi per monitorare ogni interazione digitale. Il sistema registra la navigazione tra i siti, l’uso dei menu a tendina, le scorciatoie da tastiera e i movimenti del mouse, arrivando persino a catturare screenshot occasionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meta: sorveglianza occulta per addestrare l’IA che licenzierà i dipendenti Notizie correlate Leggi anche: Oracle punta a raccogliere 50 miliardi di dollari con l’IA, ma licenzierà 30.000 dipendenti per pagare i data center Leggi anche: Heineken licenzierà 6 mila dipendenti Contenuti di approfondimento Meta sorveglia anche i suoi dipendenti, ma a loro non piaceMeta annuncia la registrazione di tasti, clic e schermate dei dipendenti per addestrare gli agenti AI. Protesta interna e confronto con il quadro europeo. msn.com Meta smart glass e riconoscimento facciale rilanciano allarmi su privacy, sorveglianza e uso improprio dei datiMeta, smart glass e riconoscimento facciale: perché esplode il caso privacy Le organizzazioni statunitensi per i diritti civili, tra cui American Civi ... assodigitale.it