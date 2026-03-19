L'isola delle orge è Zannone dove è ambientato il film Gli occhi degli altri sul delitto Casati Stampa

Nel 1970 il marchese Casati Stampa sparò alla moglie e al suo amante. A quella storia si ispira il film "Gli occhi degli altri" girato a Zannone, dove la coppia organizzava festini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Andrea De Sica racconta in anteprima Gli occhi degli altri: «Il mio film sul delitto Casati-Stampa è una storia di confine tra amore e violenza senza moralismo. Non sono un pudico e gli attori hanno avvertito la mia libertà»Che cosa è successo dopo quella mattina in barca? «Con mia moglie ho affittato un gommone per attraccare al vecchio molo del marchese.

Leggi anche: Jasmine Trinca e Filippo Timi nella storia dei marchesi Casati Stampa "Gli occhi degli altri" di Andrea De Sica