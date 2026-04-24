Meta licenzia il 10% del personale per investire nell’IA

Meta ha annunciato giovedì che procederà con il licenziamento di circa 8.000 dipendenti, pari a circa il 10% della sua forza lavoro. La decisione fa parte di un piano che prevede investimenti nelle infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale e l’assunzione di esperti specializzati in questo settore. La società ha comunicato che la riduzione del personale mira a favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e a rafforzare le competenze in ambito IA.

Meta licenzierà circa 8.000 dipendenti, pari a circa il 10% della sua forza lavoro, ha annunciato giovedì l’azienda, nell’ambito di un piano di investimenti in infrastrutture per l’intelligenza artificiale e nell’assunzione di esperti di IA altamente qualificati e retribuiti. I tagli arrivano mentre l’amministratore delegato Mark Zuckerberg intensifica gli investimenti nei talenti e nelle infrastrutture per l’IA, inclusi modelli di linguaggio di grandi dimensioni e lo sviluppo di chatbot. Meta ha già previsto spese in conto capitale record per quest’anno e ha concluso diversi accordi plurimiliardari con partner nel campo dell’IA negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Meta licenzia il 10% del personale per investire nell’IA Meta to Cut Around 10% of Metaverse Unit as AI Takes Priority Notizie correlate Meta licenzia 8.000 dipendenti, è il 10% dell’organico totale(Adnkronos) – Meta ha annunciato con una comunicazione interna il licenziamento di 8. Usa, Washington Post licenzia un terzo del personale: 300 giornalisti coinvoltiIl Washington Post, di proprietà del miliardario Jeff Bezos, ha avviato ieri una serie di licenziamenti che coinvolgono centinaia di giornalisti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Meta licenzia 8000 dipendenti, il nuovo piano di Zuckerberg; Meta licenzia il 10% del personale per investire nell’IA; Meta licenzia a partire da fine maggio: 8 mila dipendenti pronti all'uscita; Meta licenzia ancora, previsti 8.000 tagli: i primi già al 20 maggio, altri a seguire. Meta licenzia 8.000 dipendenti, è il 10% dell'organico totaleMeta ha annunciato con una comunicazione interna il licenziamento di 8.000 persone, pari a circa il 10% della sua forza lavoro, nonché l'eliminazione di 6.000 posizioni attualmente vacanti. Lo riferis ... adnkronos.com Meta licenzierà altri 8.000 dipendenti per compensare gli altri investimenti: i sospetti sul ruolo dell’IALe avvisaglie c'erano tutti, ora c'è anche l'annuncio ufficiale: ieri, giovedì 24 aprile, Meta ha comunicato ai propri dipendenti che taglierà il 10% del personale per migliorare l'efficienza dell'azi ... fanpage.it L’andamento dei mercati finanziari di oggi 24 aprile 2026: Lovaglio valuta di vendere il 13% di Generali per comprarsi Bpm; Intel vola dopo i conti grazie a stime oltre le attese; Meta licenzia, Microsoft incentiva le uscite volontarie; Caro energia, Meloni invita l’ - facebook.com facebook Caffè Affari (ristretto) - le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati, con @elisaapiazza: Lovaglio valuta di vendere il 13% di Generali per comprarsi Bpm Intel vola dopo i conti grazie a stime oltre le attese #Meta licenzia, #Microsoft incentiva le uscite x.com