Usa Washington Post licenzia un terzo del personale | 300 giornalisti coinvolti

La redazione del Washington Post licenzia circa 300 giornalisti, un terzo del suo staff. La decisione ha colpito molte persone e ha suscitato reazioni nella stampa americana. Tra i motivi ufficiali ci sono ristrutturazioni e tagli ai costi, ma alcuni osservatori parlano anche di tentativi di Bezos di influenzare la linea editoriale in chiave favorevole a Donald Trump. La notizia ha fatto discutere, con commenti contrastanti sulla gestione del giornale e sulle sue future strategie.

Il Washington Post, di proprietà del miliardario Jeff Bezos, ha avviato ieri una serie di licenziamenti che coinvolgono centinaia di giornalisti. Sebbene il numero esatto non sia stato ufficialmente comunicato, il New York Times riporta che circa 300 degli 800 giornalisti sarebbero stati colpiti dal provvedimento. Questa ristrutturazione, volta ad aggiornare un giornale considerato “di un’altra epoca“, comporta significative riduzioni di personale e intende assicurare la sostenibilità della testata, come dichiarato dal direttore esecutivo, Matt Murray. Usa, Washington Post licenzia un terzo del personale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, Washington Post licenzia un terzo del personale: 300 giornalisti coinvolti Approfondimenti su Washington Post Il Washington Post licenzierà oltre 300 giornalisti Il Washington Post ha annunciato che licenzierà almeno 300 dei suoi 800 giornalisti. Chiude lo sport del Washington Post: tagli del personale per 400 persone, cento giornalisti Il Washington Post ha deciso di chiudere la sezione sportiva, lasciando senza lavoro circa 400 persone, tra cui un centinaio di giornalisti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Washington Post Argomenti discussi: Tagli al Washington Post, licenziati in tronco anche 300 reporter; Il Washington Post licenzia un terzo del personale tra cui 300 giornalisti: maxi tagli allo Sport e agli Esteri; Washington Post, annunciato un vasto piano di licenziamenti - FNSI; La mannaia di Bezos sul Washington Post: licenziati 300 giornalisti. Il Washington Post licenzia centinaia di persone in tagli drastici alle redazioni: È un vero bagno di sangueMercoledì, l'emittente ha licenziato centinaia di dipendenti, colpendo circa un terzo della sua forza lavoro e eliminando, tra le altre cose, la sua sezione sportiva. gamereactor.it Washington Post, Bezos licenzia in tronco 300 giornalisti e cancella intere sezioni del giornale (c'è lo zampino di Trump)Jeff Bezos ha licenziato in tronco 300 giornalisti al Washington Post. Si tratta del 30% del totale dell'intera redazione. Una notizia che è arrivata all'improvviso e ha spiazzato tutti. L'ennesima mo ... affaritaliani.it La scure di Jeff Bezos sul «Washington Post»: via 300 giornalisti, tagliate intere sezioni x.com Il Washington Post licenzierà circa un terzo dei suoi dipendenti, cancellando o riducendo intere sezioni del giornale facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.