Meta licenzia 8.000 dipendenti è il 10% dell’organico totale

Meta ha comunicato internamente il licenziamento di circa 8.000 dipendenti, che corrisponde a circa il 10% del totale del personale. La decisione riguarda anche la cancellazione di 6.000 posizioni aggiuntive. La società ha diffuso questa notizia senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche. La riduzione riguarda diverse aree dell’azienda e si inserisce in un quadro di ristrutturazione globale.

(Adnkronos) – Meta ha annunciato con una comunicazione interna il licenziamento di 8.000 persone, pari a circa il 10% della sua forza lavoro, nonché l'eliminazione di 6.000 posizioni attualmente vacanti. Lo riferisce all'Afp una fonte vicina alla vicenda. In una nota interna, la responsabile delle risorse umane del colosso guidato dal Ceo Mark Zuckerberg, Janelle Gale, ha giustificato la decisione con la volontà di "gestire l'azienda in modo più efficiente e compensare gli investimenti" del gruppo, impegnato in una frenetica corsa all'intelligenza artificiale. A fine dicembre, Meta contava 78.865 dipendenti, secondo i documenti depositati presso la Securities and exchange commission (Sec) statunitense.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Disney licenzia oltre 1.000 dipendenti, smantellato il team di sviluppo visivo di MarvelIl team di sviluppo visivo dei Marvel Studios è tra le vittime principali dei tagli generalizzati da parte di Disney che hanno fatto fuori oltre 1000... Il Tar ha la coperta corta: lavora con la metà dei dipendenti previsti dall'organicoI dati sono stati diffusi questa mattina in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Meta: il 20 maggio la prima ondata di licenziamenti pari a 8.000 dipendenti; Meta avvia la prima ondata di licenziamenti. Via 8.000 dipendenti il 20 maggio; Meta licenzia ancora, previsti 8.000 tagli: i primi già al 20 maggio, altri a seguire; Meta: in arrivo la prima ondata di licenziamenti il prossimo mese, fino a 8.000 tagli e ulteriori riduzioni previste entro l’anno. Meta licenzia 8.000 dipendenti, è il 10% dell'organico totaleIl colosso sta investendo somme ingenti nello sviluppo e nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale ... adnkronos.com Meta licenzia il 10% del personale per investire nell’IAMeta Platforms licenzierà il 10% del personale, pari a circa 8.000 unità lavorative, a maggio, nel tentativo di snellire le proprie operazioni e finanziare ingenti investimenti nell’intelligenza ... ilsole24ore.com Il futuro del lavoro nelle Big Tech si orienta sempre più verso l’AI. Meta, in questa direzione, starebbe pianificando una nuova ondata di licenziamenti: circa il 10% della forza lavoro globale, pari a 8.000 dipendenti, a partire da maggio. - facebook.com facebook Meta pianifica una prima ondata di licenziamenti il 20 maggio con 8.000 posti a rischio e altri tagli nella seconda metà del 2026. Inoltre, interrompe il contratto con un appaltatore in Kenya, causando il licenziamento di oltre 1.100 lavoratori x.com