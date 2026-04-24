Meta | i genitori potranno vedere chat degli adolescenti con l’IA

Meta ha annunciato che i genitori che gestiscono i profili dei loro figli su Instagram, Facebook e Messenger, con funzioni di supervisione, potranno ora accedere alle conversazioni degli adolescenti con l’Intelligenza Artificiale. Questa novità permette di visualizzare gli argomenti discussi tra i giovani e l’IA all’interno delle chat, offrendo ai genitori uno strumento per monitorare l’attività online dei figli. La funzione è attiva per gli utenti con profili di minori e con impostazioni di supervisione attivate.

Meta offre ai genitori che utilizzano la supervisione dei profili dei loro figli su Instagram, Facebook e Messenger, la possibilità di vedere gli argomenti di cui i ragazzi hanno parlato con l’Intelligenza Artificiale. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Meta: i genitori potranno vedere chat degli adolescenti con l’IA Meta: i genitori potranno vedere chat degli adolescenti con l’IA Notizie correlate Genitori e IA: ecco come Meta aiuterà a vigilare sulle chat dei figli? Cosa sapere Meta introduce Topic Insights per monitorare i temi delle chat con l'IA su Facebook e Instagram. Ecco come i genitori potranno supervisionare le chat dei figli su Whatsapp (la novità che cambia tutto)WhatsApp sta per cambiare il modo in cui i bambini interagiscono con la messaggistica. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Meta introduce la supervisione sull’IA: i genitori potranno monitorare i temi discussi dai figli con l’intelligenza artificiale; Meta, i genitori ora possono vedere le conversazioni degli adolescenti con l'IA; Meta mostrerà ai genitori gli argomenti delle chat AI dei figli; AI, Meta,: nuove misure per supportare adolescenti e genitori. Meta: i genitori potranno vedere gli argomenti delle chat AI dei figliMeta ha annunciato l’introduzione di nuovi strumenti di supervisione per i genitori, che permettono di monitorare gli argomenti discussi dai figli adolescenti con l’intelligenza artificiale di Meta. Q ... it.blastingnews.com Meta: arrivano nuovi strumenti per aiutare i genitori a monitorare l'uso dell'IA dei figliI genitori potranno vedere i temi trattati dai teenager con Meta AI e riceveranno consigli dagli esperti per avviare conversazioni costruttive. bitcity.it #Musica - Ermal Meta vince il Premio Elsa Morante Musica 2026 x.com Gli ospiti saranno Luca Argentero e Luca Laurenti, mentre dal punto di vista musicale Serena Brancale, Delia e Ermal Meta - facebook.com facebook