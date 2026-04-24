A circa 470.000 persone nella provincia di Padova, ovvero la metà della popolazione, ha effettuato almeno un acquisto su internet. Questa cifra indica una forte diffusione dello shopping digitale tra i residenti. Nonostante questa tendenza, il commercio di vicinato continua a mantenere una sua presenza significativa, offrendo servizi e prodotti che online spesso non possono replicare.

La metà degli abitanti della provincia di Padova, circa 470mila persone su un totale di 980mila, hanno fatto almeno una volta un acquisto online. «Ciò deve indurci a pensare a un commercio che non demonizza l'online ma che ci convive, senza però perdere la propria anima», ha specificato Patrizio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Il rilancio dei negozi di vicinato: "Così rivitalizziamo il commercio"Tutto è pronto per valorizzare e per rilanciare i negozi di vicinato e le attività produttive del territorio cittadino.

Bergamo prima in Lombardia per tenuta delle imprese, ma dal 2012 ha chiuso il 21% dei negozi di vicinatoL’Italia dei negozi di vicinato soffre, ma Bergamo è tra le città in cui la desertificazione commercialeè più contenuta.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Metà dei padovani acquista online, Bertin: Nei negozi c'è la relazione con il cliente; Padova, protesta dei ricercatori di astrofisica: Su 105 assunti, metà sono precari; Made in Italy, a Padova oltre la metà delle imprese è artigiana; Anziani e single, in città record di persone sole: sono oltre il 50%.

Metà dei padovani acquista online, ma «il commercio di vicinato ha qualcosa in più»Secondo Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto e Padova, è fondamentale che i negozi di prossimità si integrino con l'e-commerce, mantenendo al tempo stesso «una forza che nessuna piattaf ... padovaoggi.it

Si sono perse le sue tracce da metà febbraio. Cani e un escavatore per cercare Francesco Vorraro : https://fanpa.ge/cxhij facebook

Due percorsi escursionistici a Faial, nell’arcipelago (quasi) a metà strada tra Lisbona e New York, terra di ortensie e vulcani x.com