Bergamo prima in Lombardia per tenuta delle imprese ma dal 2012 ha chiuso il 21% dei negozi di vicinato

A Bergamo, le imprese commerciali si mantengono più stabili rispetto ad altre città lombarde, ma dal 2012 sono stati chiusi il 21% dei negozi di vicinato. Nonostante la crisi, la città si distingue per una tenuta tra le più robuste in regione. La situazione evidenzia una minore perdita di esercizi rispetto ad altre aree, anche se la desertificazione commerciale resta un fenomeno presente.

L’Italia dei negozi di vicinato soffre, ma Bergamo è tra le città in cui la desertificazione commercialeè più contenuta. È quanto emerge dall’11ª edizione dell’Osservatorio “Città e demografia d’impresa” di Confcommercio, che ha analizzato l’evoluzione del tessuto commerciale in 122 Comuni medio-grandi italiani tra il 2012 e il 2025. Secondo l’elaborazione Ufficio Studi Confcommercio su dati Centro Studi Camere di Commercio Tagliacarne, a livello nazionale il quadro è severo: sono spariti 156 mila punti vendita del commercio fisso e ambulante, mentre sono cresciute solo le attività di alloggio e ristorazione ( +19 mila ). Il commercio online, parallelamente, ha segnato un balzo del +187%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

