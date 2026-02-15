Il Comune ha avviato un piano di sostegno ai negozi di vicinato dopo aver riscontrato un calo delle vendite nei quartieri centrali. La misura mira a offrire incentivi concreti per riaccendere l’interesse dei clienti e sostenere le botteghe storiche che rischiano di chiudere. Sono stati stanziati fondi per promuovere eventi di quartiere e migliorare la visibilità delle attività commerciali locali.

Tutto è pronto per valorizzare e per rilanciare i negozi di vicinato e le attività produttive del territorio cittadino. Il Distretto urbano del commercio di Cormano, abbreviato nell’acronimo "Duc", è ufficialmente operativo per concretizzare queste sue azioni concrete, rivitalizzando i tessuti commerciale e imprenditoriale di questa zona del Nord Milano. In questi ultimi giorni, infatti, sono stati definiti la cosiddetta "cabina di regia" e il ruolo di manager del Distretto, che avranno come primo compito quello di "fare rete" sia con le associazioni di categoria e di settore sia con i professionisti cormanesi, per conoscere e venire incontro alle esigenze e alle necessità della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il rilancio dei negozi di vicinato: "Così rivitalizziamo il commercio"

