Un uomo si trova al centro di un caso che ha attirato l’attenzione pubblica dopo essere stato accusato di aver difeso alcune ragazze in metropolitana. L’uomo, che si è difeso affermando di non aver aggredito nessuno, ha dichiarato di aver semplicemente svolto un ruolo di protezione. La vicenda si è sviluppata in modo tale da portare a un focus sulla sua posizione e sulle modalità con cui sono stati gestiti gli eventi.

Si difende. «Non ho aggredito nessuno. Ho solo fatto il mio lavoro e mi hanno messo alla gogna» Ilario, partiamo dai fatti. Cos'è successo davvero sabato 21 marzo alla stazione Cadorna? «Eravamo in due, ronda itinerante, verso le 23,30. Sul treno della metro rossa c'erano otto ragazzi che molestavano un gruppo di ragazze. Abbiamo chiesto loro di scendere. Il treno era già fermo per un guasto tecnico, non l'ho bloccato io. Cinque sono scesi in banchina, uno è rimasto sopra perché non aveva biglietto. Tenevano in mano bottiglie di Montenegro per il collo, come armi potenziali. Non le hanno posate subito. Io mi sono sentito in pericolo». L'azienda la accusa di aver aggredito fisicamente uno di loro e di aver estratto la pistola senza motivo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Messo alla gogna solo per aver difeso le ragazze in metro"

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