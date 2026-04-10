Il sacerdote ha commentato le accuse rivolte a Bastoni, sottolineando che le persone che hanno criticato duramente il calciatore avrebbero bisogno di un supporto psicologico. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a SportMediaset, dove si è espresso con tono deciso, evidenziando la sua opinione sulla reazione pubblica nei confronti del giocatore. La discussione si è accesa su quanto avviene sui social e nel mondo dello sport.

Padre Chivu sempre più on fire. Stavolta, tocca ha chi ha insultato Bastoni. Ecco le sue parole a SportMediaset. Le parole di Chivu su Bastoni. “Fare l’allenatore dell’ Inter significa avere grandi ambizioni. Sono contento perché arriviamo agli ultimi due mesi di campionato con la possibilità di centrare i nostri obiettivi. Abbiamo il dovere di credere di poter vincere tutto ciò che resta in palio. Le polemiche? I miei valori vanno oltre certe narrazioni. Non ho mai provato a cambiare: sono sempre rimasto me stesso. Non sento il bisogno di fare proclami o di alimentare scontri. Bastoni? Alessandro non ha bisogno di essere recuperato dal punto di vista psicologico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Padre Chivu: “La gente che ha messo alla gogna Bastoni ha bisogno di un lavoro psicologico”

Conferenza stampa Chivu pre Inter Roma: «Bastoni ci ha messo la faccia, i drammi per un pari si fanno solo con noi. Dopo la Juve una gogna mediatica, sul futuro…»di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Chivu pre Inter Roma: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida valevole per il 31° turno...

Ravezzani su padre Chivu: “Dopo le sue encomiabili parole, il dio del calcio l’ha messo alla prova. Ha fallito”Più deludente dell’atteggiamento di Bastoni, per la sua palese simulazione che ha portato al secondo giallo con conseguente espulsione di Kalulu, ci...

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Diego Maradona Jr: Chivu si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre, non ha fatto l'1% di lui da calciatoreDiego Maradona Jr è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma ‘Diego c’è’: Le parole di Chivu su Maradona? Ho ascoltato attentamente le parole dell’allenatore dell’Inter e ... calciomercato.com

A SportMediaset: "Non sento il bisogno di fare proclami o di alimentare scontri". Meno male I dettagli: https://www.ilnapolista.it/2026/04/padre-chivu-la-gente-che-ha-messo-alla-gogna-bastoni-ha-bisogno-di-un-lavoro-psicologico/ - facebook.com facebook

Anche #Fabregas vuole prendere i voti: “La Champions del Como è quella del valore e dell’umiltà di lavorare, fino a 6-7 anni eravamo in D” "Quando le cose vanno bene, rimaniamo umili; quando non vanno bene, restiamo calmi". Padre Chivu ha fatto scuola. x.com