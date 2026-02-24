Ha tentato di rapire un bambino messo alla gogna sui social ma è una fake news | Non ho fatto niente

Un equivoco ha portato a una falsa accusa contro un giovane straniero che, questa mattina a Foggia, è stato accusato ingiustamente di aver inseguito e tentato di rapire un bambino. La voce circolata sui social ha generato commenti negativi e il rischio di aggressioni. La verità è che il ragazzo non ha mai avuto comportamenti sospetti né tentato di compiere azioni illegali. La sua presenza sul luogo si limita a una semplice passeggiata con il bambino.

La vicenda è stata chiarita da un commerciante di frutta e verdura alla presenza del sospettato, ora in Questura a Foggia per sporgere denuncia Un banale qui pro quo sta mettendo in serio pericolo l'incolumità di un ragazzo di origini straniere erroneamente accusato di aver inseguito e tentato di rapire, questa mattina martedì 24 febbraio a Foggia, una donna con un bambino. Ad insospettire i passanti sarebbe stata la sua presenza, fissa, per parecchio tempo, davanti ai ‘Tre archi’. In realtà, in quel momento, era impegnato a trasportare delle bombole di gas per conto di una ditta ed è rimasto fermo in strada in attesa che gli altri operai completassero il lavoro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Psicosi social: la fake news del tentato rapimento di una bimba al MongolfieraUna notizia falsa sul tentato rapimento di una bambina al centro commerciale Mongolfiera di Lecce ha scatenato panico tra gli abitanti.

Mediaset contro fake news e gogna social: il comunicato ufficialeMediaset ha diffuso un comunicato ufficiale per contrastare fake news, insinuazioni e gogna sui social media.

