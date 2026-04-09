Matera smantellata la rete dei falsi contratti | 11 arresti

A Matera, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di undici persone, ritenute responsabili di aver gestito un sistema organizzato per facilitare l’ingresso di cittadini stranieri in Italia attraverso documenti e procedure lavorative falsificate. L’indagine ha portato alla scoperta di una rete che operava nel settore dell’immigrazione irregolare, con il coinvolgimento di soggetti accusati di aver messo in atto un sistema illecito per agevolare l’ingresso e il soggiorno di stranieri.

Undici persone sono state colpite da misure cauteliari nei confronti dei presunti responsabili di un sistema organizzato per agevolare l’ingresso in Italia di cittadini stranieri tramite l’uso di documenti e procedure lavorative false. L’operazione, coordinata dalla Procura di Matera, ha l’impiego dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza locale, che questa mattina hanno dato esecuzione alle ordinanze disponendo gli arresti domiciliari per gli indagati coinvolti. L’ingranaggio dietro le finte assunzioni nel materano. Le investigazioni condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno messo in luce una rete complessa e stratificata, dove ogni partecipante svolgeva un compito specifico per garantire il successo dell’operazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, smantellata la rete dei falsi contratti: 11 arresti Maxi blitz tra Napoli e Caserta: smantellata rete dei falsi contratti per immigrati: 18 arrestiMaxi operazione della Polizia di Stato tra Napoli e Caserta contro un’organizzazione criminale accusata di favoreggiamento dell’immigrazione... Patenti a 1.500 euro: smantellata la rete di falsi in tutta ItaliaQuindici persone rischiano il processo per aver gestito un sistema di emissione di patenti di guida illegali tra il 2019 e il 2021, operando in...