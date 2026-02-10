Dalle origini pre-latine fino all’età comunale | otto incontri per scoprire la storia di Narni

Dalle origini pre-latine all’età comunale, la città di Narni apre le sue porte con otto incontri dedicati alla sua storia. Ogni appuntamento ripercorre i momenti chiave che hanno segnato lo sviluppo di questa città, dall’antichità fino al periodo comunale. L’obiettivo è far conoscere meglio la storia urbana di Narni a chi vuole scoprire le radici profonde del suo territorio.

Otto lezioni per comprendere la storia profonda di una città reale: il Comune di Narni presenta un ciclo di incontri dedicati alla storia urbana di Narni. A curare questa sorta di rassegna sarà Bruno Marone, appassionato e profondo conoscitore della storia cittadina. Gli incontri sono stati.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Narni Storia

Il presepe rappresenta una tradizione radicata nella cultura italiana, con origini antiche e un’evoluzione che riflette i cambiamenti sociali e artistici nel tempo.

Tatiana Tramacere è stata al centro dell'attenzione per il suo caso complesso, che ha coinvolto scomparsa, ritrovamento e una forte testimonianza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Narni Storia

Storia del Presepe, dalle origini ad oggi: perché si chiama così e il significato della tradizione di NataleCon l’avvicinarsi delle festività natalizie, è comparso il presepe nelle abitazioni cristiane: una tradizione profondamente radicata soprattutto nella nostra penisola, che raffigura la nascita di Gesù ... fanpage.it

Narni . Un borgo in Umbria che ha unito la grandezza romana al fascino di una fiaba . Dove siamo Siamo a Narni, un borgo medievale che ho ADORATO alla follia! Arroccato sulla spettacolare Gola del Nera, offre una posizione e una storia uniche - facebook.com facebook