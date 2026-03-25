La cartamoneta in Italia Dalle origini all’euro attraverso le banconote della collezione Intesa Sanpaolo | aperta la mostra

A Arezzo, presso la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, è stata inaugurata una mostra dedicata alla storia della cartamoneta in Italia. L’esposizione include banconote provenienti dalla collezione di Intesa Sanpaolo e copre il passaggio dalle origini fino all’introduzione dell’euro. La mostra è aperta al pubblico dal 25 marzo 2026.

Arezzo, 25 marzo 2026 – La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, presenta la mostra La cartamoneta in Italia. Dalle origini all’euro attraverso le banconote della collezione Intesa Sanpaolo, aperta al pubblico dal 26 marzo al 24 maggio 2026. L’esposizione a cura di Franca Maria Vanni, consulente della Sezione Numismatica della Fondazione Ivan Bruschi, offre l’opportunità di scoprire come è nata e si è sviluppata la cartamoneta in Italia, grazie a circa 370 esemplari della collezione Intesa Sanpaolo in comodato alla Fondazione Ivan Bruschi. Il visitatore trova esposti nella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cartamoneta in Italia. Dalle origini all’euro attraverso le banconote della collezione Intesa Sanpaolo: aperta la mostra Articoli correlati Aperta la nuova pinacoteca Fram. In mostra collezione di 150 opereÈ stata inaugurata la nuova pinacoteca di arte contemporanea e moderna Fram: che dovrebbe rappresentare la prima pietra della riqualificazione... Intesa Sanpaolo mostra segnali di forza in attesa dei risultati trimestrali e del piano strategico.Intesa Sanpaolo si conferma tra le banche più attive sul mercato azionario italiano in vista della pubblicazione dei risultati 2025, in programma... Casa Museo Ivan Bruschi, aumentano i visitatori. Ecco le anticipazioni sulle mostre del 2026 Contenuti utili per approfondire Intesa Sanpaolo Argomenti discussi: Arezzo: 'La cartamoneta in Italia' al Museo dell’Antiquariato. La cartamoneta in ItaliaAlla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, apre la mostra La cartamoneta in Italia. Dalle ... artribune.com Arezzo: 'La cartamoneta in Italia' al Museo dell’AntiquariatoDal XVIII secolo alle ultime lire prima dell’introduzione dell’euro. Alla Casa Ivan Bruschi dal 26 marzo al 24 maggio ... nove.firenze.it