Caso Taobuk | buco di 700mila euro e stipendi gonfiati al vertice

Un’inchiesta di Rai Report, condotta dalla giornalista Giulia Presutti, analizza i conti della Fondazione Taormina Arte e il rapporto tra politica regionale e gestione del festival letterario Taobuk. Secondo quanto emerso, ci sono stati un buco di circa 700mila euro e stipendi superiori alla media al vertice dell’organizzazione. La verifica si concentra anche su eventuali connessioni tra le autorità pubbliche e le decisioni prese dalla fondazione.

Un’inchiesta condotta dalla giornalista Giulia Presutti per il programma Rai Report mette sotto la lente l’operato della Fondazione Taormina Arte e i legami tra la politica regionale e la gestione del Taobuk. Al centro delle analisi figurano flussi finanziari che hanno coinvolto l’assessorato siciliano al Turismo, presieduto da Elvira Amata, e questioni legate a ingenti somme destinate a rassegne letterarie e celebrazioni locali, con particolare attenzione ai rapporti tra la politica di Fratelli d’Italia e Antonella Ferrara, guida del festival letterario. Bilanci in sofferenza e dinamiche di potere nella Fondazione Taormina Arte. La gestione della Fondazione Taormina Arte ha attraversato una fase di profondo scostamento economico, rivelando una fragilità strutturale nei conti dell’ente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Taobuk: buco di 700mila euro e stipendi gonfiati al vertice Colpo chirurgico al Colosseo: 700mila euro di lusso rubatiUna banda di professionisti ha svaligiato un appartamento in via Leonina, nel rione Monti, durante il pomeriggio di lunedì 6 aprile. Muggia-Triestina: 700mila euro e accuse al sindaco, scontro aperto.Muggia, la fideiussione per la Triestina al centro della bufera: il sindaco Polidori si difende La situazione attorno all'Unione Sportiva Triestina...