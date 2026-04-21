Programmi elettorali conferenza di Basile sull' area integrata dello Stretto | l' idea del biglietto unico | VIDEO

Durante una conferenza, un esperto ha presentato l’idea di un biglietto unico integrato per le città di Messina e Reggio Calabria, pensato per facilitare gli spostamenti tra le due aree. La proposta include anche iniziative per promuovere il turismo attraverso la valorizzazione delle eccellenze locali e delle attività culturali. Il progetto mira a migliorare la mobilità e a incentivare la visita ai luoghi di interesse nelle due città.

Un biglietto unico integrato da utilizzare a Messina e Reggio Calabria, turismo con la valorizzazione delle eccellenze e Cultura. Sono alcuni dei punti contenuti nel programma elettorale di Federico Basile che oggi ha concentrato l'attenzione sull'area integrata dello Stretto che tra residenti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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