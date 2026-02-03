dopo il grande successo con alessandro benvenuti prosegue la rassegna metamorfosi al teatro papini di pieve santo stefano

Dopo il tutto esaurito dello scorso 31 gennaio al Teatro Papini di Pieve Santo Stefano, la rassegna Metamorfosi continua a portare sotto i riflettori il talento di Alessandro Benvenuti. L’attore toscano ha festeggiato il suo compleanno in un teatro colmo di spettatori entusiasti, che hanno apprezzato lo spettacolo PILLOLE DI ME. La strada verso il prossimo appuntamento è già tracciata, con il pubblico che aspetta di rivederlo in scena.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Grande successo lo scorso sabato 31 gennaio, dove lo spettacolo PILLOLE DI ME di e con Alessandro Benvenuti ha registrato il tutto esaurito; un teatro gremito ha accolto l’attore toscano che ha festeggiato il suo compleanno a Pieve Santo Stefano circondato dal calore del numeroso pubblico. Adesso prosegue la rassegna METAMORFOSI al Teatro G. Papini di Pieve Santo Stefano (Ar), appuntamento in pomeridiana domenica 8 febbraio alle ore 17.45 con lo spettacolo L’ARBITRATO La risoluzione della contesa (Epitrepontes) commedia greca con maschere antiche di Menandro, una produzione Seven Cults con Rosa Ferraiolo, Roberto Zorzut, Alessandra Cavallari, Gabriele Giusti, Gianluca Rossetti, musiche Eugenio Tassitano, Maria Piazza, Piero Brega, Oretta Orengo, scene Renato Mambor e Roberta Gentili, luci e regia Roberto Zorzut “L’arbitrato” è una commedia brillante e intrigante che si svolge nell’antica Atene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa sera Alessandro Benvenuti torna a Pieve Santo Stefano con uno spettacolo intimo e riflessivo.

Questa sera il teatro Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano ospita lo spettacolo di Alessandro Benvenuti, «Pillole di me».

