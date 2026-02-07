La trattativa tra l’Inter e Chivu si avvicina alla fumata bianca. Il difensore romeno ha accettato il rinnovo del contratto e si prepara a firmare un nuovo accordo fino al 2029. La società nerazzurra punta molto su di lui e vuole blindarlo per i prossimi anni, puntando sulla sua esperienza e sul suo ruolo chiave in rosa. La firma arriverà a breve, e Chivu continuerà a rappresentare un punto fermo della squadra.

La rinascita dell’Inter ha un volto e una firma pronti a legarsi indissolubilmente ai colori nerazzurri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nelle ultime ore, il club di viale della Liberazione è intenzionato a blindare Cristian Chivu con un nuovo accordo a lungo termine. Sebbene le prime indiscrezioni parlassero di un prolungamento fino al 2028, le parti starebbero lavorando per estendere il vincolo addirittura fino al 30 giugno 2029, aggiungendo due anni all’attuale scadenza fissata nel 2027. La decisione della dirigenza arriva sull’onda di risultati che hanno trasformato lo scetticismo estivo in una marcia trionfale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, rinnovo blindato per Chivu: verso la firma fino al 2029

Approfondimenti su Chivu Inter

Ultime notizie su Chivu Inter

