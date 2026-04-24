Il club sta valutando l’acquisto di un centrocampista per rinforzare il reparto, con l’obiettivo di affiancare Locatelli. Tra le opzioni c’è un giocatore svizzero attualmente in forza a un club di Milano, che ha avuto poche occasioni di scendere in campo con il suo allenatore. La scelta viene monitorata in vista della prossima sessione di mercato.

Il mercato non aspetta la fine della volata Champions. Riunioni e confronti proseguono spediti in “casa Juve”. Tra i vari nomi valutati in questo periodo, spunta un’idea del diavolo alla Continassa: Ardon Jashari del Milan, avversario dei bianconeri nella super sfida di domenica a San Siro. Luciano Spalletti è concentrato sul finale di stagione – e sullo scontro diretto con i rossoneri che può valere l’aggancio in classifica – mentre i dirigenti sono obbligati a guardare oltre per esaudire i desideri del tecnico e iniziare a progettare una Signora da scudetto. L’ex ct azzurro ha in testa una Juventus più esperta e carismatica in futuro, ma anche con più tecnica e regia in mezzo al campo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, idea Jashari: Spalletti vuole un play, lo svizzero del Milan è una possibilità

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