Milan Jashari ti costa quasi 3 milioni di euro a partita | quale futuro per lo svizzero?

Dopo un anno al Milan, Jashari ha registrato costi di circa 3 milioni di euro per ogni partita giocata, con numeri che hanno sollevato preoccupazioni. La sua presenza in campo è stata limitata da infortuni e poco utilizzo. L’investimento complessivo effettuato dalla società ammonta a 36 milioni di euro, ma le occasioni di impiego sono state poche. La situazione del giocatore solleva dubbi sul suo futuro in rossonero.

L’investimento era stato importante, le aspettative ancora di più. Oggi, però, il bilancio della prima stagione di Ardon Jashari al Milan è inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento. Arrivato dal Club Brugge per 36 milioni di euro, dopo una trattativa estenuante durata oltre due mesi, il centrocampista svizzero non è riuscito finora a incidere come ci si attendeva dal miglior giocatore della Jupiler Pro League 20242025. Il dato economico è il più immediato: lo svizzero classe 2002 ha collezionato 13 presenze complessive in rossonero. Tradotto, significa 2,77 milioni di euro per ogni apparizione. Se si considera il tempo in campo effettivo, ovvero 657 minuti totali (poco più di sette partite intere), il costo teorico sale fino a quasi 5 milioni per gara giocata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Jashari ti costa quasi 3 milioni di euro a partita: quale futuro per lo svizzero? Juve, ma quanto ti costa Openda? Venticinque milioni di euro a gol, oltre 50.000 al minutoC'è un filo conduttore che lega la stagione di Lois Openda: il passaggio da un anno (solare) all'altro non ha prodotto niente se non piccole, flebili... Quanto costa alle famiglie messinesi la guerra in Iran, tra luce e gas quasi cento milioni di euroA quindici giorni dall'inizio del conflitto in Iran, anche in Sicilia i mercati delle principali materie prime mostrano una tenuta sostanzialmente...