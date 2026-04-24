Mercato Milan clamorosa rivoluzione a centrocampo Novità su Lewandowski

Da pianetamilan.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del Milan sta vivendo una fase di grandi cambiamenti, con novità significative a centrocampo che sono state annunciate nelle ultime settimane. Sono stati definiti alcuni accordi e ingaggi di nuovi giocatori, mentre si attende ancora la conclusione di alcune trattative. Sul fronte offensivo, si sono registrate discussioni e aggiornamenti riguardo a un attaccante di rilievo, senza ancora ufficializzare eventuali trasferimenti o rinnovi contrattuali.

Giornata piena di novità in vista dell'imminente apertura della finestra di calciomercato estiva. L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani continuano a programmare il Milan 20262027. Oltre alla possibile rivoluzione in attacco, la dirigenza prepara una serie di innesti anche per rinforzare il centrocampo. Ci sono due indiziati principali, pronti a lasciare spazio a volti nuovi, come Goretzka e un nuovo nome che sta prendendo piede negli ultimi giorni. Arrivano anche aggiornamenti non proprio rassicuranti sulla trattativa per Robert Lewandowski. Parliamo di tutto questo e di molto altro nell'ultimo video, direttamente da Casa Milan, pubblicato sul nostro canale Youtube che puoi trovare qui sotto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MERCATO MILAN, CLAMOROSA RIVOLUZIONE ANCHE A CENTROCAMPO NOVITÀ SU LEWANDOWSKI

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