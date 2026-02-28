Calciomercato Inter LIVE | le novità su Barella pronta la rivoluzione a centrocampo

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti in tempo reale, con particolare attenzione alle trattative riguardanti Barella e le mosse per rinnovare il centrocampo. La redazione monitora incontri, indiscrezioni e affari conclusi, offrendo un quadro completo delle operazioni in corso. Le novità si susseguono senza sosta, mentre i tifosi attendono sviluppi sui possibili movimenti della squadra.

Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. E su Calhanoglu. Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Novità sull’interesse del Barcellona per BastoniMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i...

Calciomercato Inter LIVE: il retroscena su Barella e Mac Allister e quello su Lookmandi Redazione Inter News 24Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Temi più discussi: Inter-Bodo/Glimt: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Serie A, Lecce-Inter LIVE: le probabili formazioni; Inter-Genoa: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Inter-Betis di Youth League: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

