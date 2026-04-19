Lewandowski Milan incastro decisivo per Vlahovic? Tre scenari che possono ribaltare il mercato

Il mercato di Serie A si avvicina a un momento di grande fermento, con voci che collegano il possibile arrivo di un attaccante straniero al club milanese e il coinvolgimento di un calciatore di grande esperienza nel Torino. Si prospettano tre possibili scenari che potrebbero influenzare le scelte delle squadre e modificare gli equilibri della prossima sessione di trasferimenti. Le trattative sono ancora in corso e i dettagli ufficiali non sono stati comunicati.

Calciomercato Lazio, arriva Pedraza! Il terzino spagnolo conferma l’addio al Villarreal e prepara lo sbarco in Serie A Calciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista, ecco tutte le cifre Carnesecchi svela: «Non ho dormito per una settimana dopo l’errore con la Juventus. Sentivo di aver deluso i miei compagni» Infortunati Roma, due tegole per Gasperini! Si fermano quei due giocatori: ecco le loro condizioni e le ultime Roma, Gasperini nel post gara: «Ranieri? Sono stato tirato dentro a questa cosa, non ho mai dato risposta e continuo a non farlo, non mi sembra una cosa bella» Real Sociedad campione di Coppa del Re: Atletico Madrid battuto ai rigori.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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