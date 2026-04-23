Nuovi dettagli sono emersi sul futuro di Calhanoglu all’Inter, con un accordo che prevede alcune modifiche rispetto alla proposta iniziale. Le trattative tra le parti sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali. La situazione riguarda principalmente aspetti contrattuali e condizioni economiche, senza ulteriori specifiche sui termini definitivi dell’accordo. La discussione riguarda quindi un possibile rinnovo con alcune variazioni rispetto alla precedente offerta.

Inter News 24 Mercato Inter, spuntano nuovi dettagli sulla permanenza di Calhanoglu in nerazzurro: le cifre del “compromesso”. Il futuro di Hakan Calhanoglu è sempre più a tinte nerazzurre. Nonostante le sirene di mercato e un contratto in scadenza nel giugno 2027, il matrimonio tra il regista turco e l’ Inter è destinato a proseguire. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società e il giocatore hanno trovato un punto d’incontro: si andrà avanti insieme anche senza un rinnovo immediato. La centralità di Calhanoglu nel progetto tecnico è indiscutibile, confermata ulteriormente dalla prestazione magistrale nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como, dove la sua doppietta è stata decisiva per regalare ai tifosi la finale del Meazza.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, per la permanenza di Calhanoglu spunta un “compromesso”: ecco tutti i dettagli e le cifre

L'agente di Calhanoglu porta il Nuovo COLPO all'INTER Occhio a Bastoni e Chivu...

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