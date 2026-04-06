Stankovic Inter il piano per la recompra | tra l’assalto dell’Atletico Madrid e i vantaggi a bilancio

L’Inter sta valutando un piano di recompra per il suo giocatore, con un’opzione già prevista nel contratto. La società ha deciso di esercitare questa possibilità, considerando i vantaggi a bilancio e le cifre coinvolte. Nel frattempo, il giocatore è finito nel mirino di un club spagnolo, che avrebbe manifestato interesse concreto. La decisione finale sulla recompra dipende da diversi fattori economici e strategici, con una possibile conclusione a breve termine.

di Lorenzo Vezzaro Stankovic Inter, i nerazzurri pronti a esercitare l’opzione di riacquisto: le cifre dell’affare e la probabilità che si verifichi. Il futuro di Aleksandar Stankovic è diventato un caso internazionale. Nonostante il forte interesse dell’ Atletico Madrid, con la direzione sportiva dei Colchoneros letteralmente “innamorata” delle sue qualità, l’Inter sembra intenzionata a far valere la propria posizione di forza. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il prezzo del centrocampista classe 2005 si aggirerebbe oggi tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma il club di viale della Liberazione vanta un’opzione di riacquisto fissata a cifre decisamente inferiori: 23 milioni entro il 1° luglio 2026, che salirebbero a 25 milioni nel 2027. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic Inter, il piano per la recompra: tra l’assalto dell’Atletico Madrid e i vantaggi a bilancio Stankovic torna all’Inter: Marotta esercita la recompra da 23 milioni per il nuovo gioiello di Chivu. E c’è il piano per il futurodi Alberto PetrosilliStankovic verrà riacquistato in estate esercitandola recompra fissata a 23 milioni di euro. Leggi anche: Inter, blitz per Stankovic: scatta la recompra per anticipare Chelsea e Arsenal Temi più discussi: Inter, nessun dubbio: Stankovic tornerà a casa. E lo farà per restare: il piano alla Esposito; Inter, Aleksandar Stankovic: Non commento le voci sul futuro, le sentiamo tutti. Miglioro ogni giorno; L'Inter non si ferma a Koné e Stankovic: svelato il terzo nome nel mirino per il centrocampo; Inter, Zanetti: Vogliamo lo Scudetto e andare avanti a lungo con Chivu. Poi non si sbilancia su Stankovic. Inter, torna Stankovic: il piano di Chivu per il 2026/2027Stankovic all'Inter - Tutto fatto per il ritorno di Aleksandar Stankovic all'Inter nella prossima stagione: come lo gestirà Chivu ... fantamaster.it Stankovic, altro gol: sono 9 da regista basso! Le cifre per il ritorno all’Inter – VIDEOAnche contro l'Anderlecht, nella vittoria 4-2 del Club Brugge, il centrocampista serbo è stato grande protagonista ... msn.com Inter, torna Stankovic Il piano di Chivu per il 2026/2027 https://bit.ly/41GzLns facebook #Stankovic dribbla le voci sul ritorno all' #Inter: "È bello quando le cose vanno per il verso giusto. È successo tutto in fretta, ma resto concentrato sui miei obiettivi al Bruges. Mi piace giocare a calcio e alla fine è questo che conta di più. Non commenterei le x.com