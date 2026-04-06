L’amministrazione regionale ha annunciato i dati aggiornati sull’occupazione, che mostrano un tasso del 68,8% in Liguria. I numeri indicano un aumento del lavoro femminile e una diminuzione della disoccupazione nel corso del 2025. Risultano superiori alla media nazionale i livelli di impiego nella regione, confermando una fase di crescita economica stabile.

L'amministrazione guidata da Marco Bucci ha presentato i nuovi indicatori sull'occupazione in Liguria, evidenziando un sistema economico solido con tassi di impiego superiori alla media nazionale e una netta flessione della disoccupazione nel corso del 2025. Il dato principale riguarda il quarto trimestre dell'anno precedente, periodo in cui l'area ligure ha registrato 651.000 individui attivi nel mondo del lavoro. Questo volume di occupati si traduce in un tasso del 68,8%, una cifra che supera . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria vola: occupazione al 68,8% e boom del lavoro femminile

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